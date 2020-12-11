Бизнесмены в Казани обсудят появившиеся в условиях пандемии возможности

На протяжении 2020 года часто звучали фразы о том, каким год был непростым. Наступил декабрь, и конец года уже не за горами. А это значит, что пришло время поделиться успехами, поражениями и идеями на будущее

Круглый стол под названием «Открываем границы, расширяем возможности», организаторами которого являются банк «Открытие» пройдет 16 декабря в 10.00 в Sky Office. Традиционно для этого года встреча пройдет в формате ZOOM. Ссылка на мероприятие: https://us05web.zoom.us/j/7458020229?pwd=N052OGhvUDBWOHlzNUpFR3dDWVcvUT09 (идентификатор конференции: 745 802 0229, код доступа: Dpm90N).

В ходе круглого стола планируется обсудить актуальные вопросы бизнеса, сложности и возможности роста, которые дал 2020 год, сделать выводы и спрогнозировать оптимистический сценарий для дальнейшей жизни. Для этого будут приглашены спикеры из разных сфер: руководители бизнеса, представители банков, финансовый аналитик, представители власти.

Как изменить стратегическое решение? Стоит ли закрывать бизнес, когда все идет по наклонной? Как расстаться со старым бизнесом, и выбрать новое направление? Чем заняться сейчас? Как мотивировать сотрудников? Изменилось ли взаимоотношение бизнеса с банками? Как устроены маркетплейсы и стоит ли с ними работать? Валютный контроль: реальность и тенденции. Экономические прогнозы на 2021 год. Прогнозы по курсам валют и макроэкономической ситуации в 2021 году. Как не стать объектом внимания служб финансового мониторинга? Эти и другие вопросы планируется обсудить в рамках круглого стола.