В полицию Зеленодольска обратился 29-летний мужчина, он сообщил, что у него похитили иномарку. Ущерб составил 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Полицейские установили, что злоумышленник несколько дней следил за машиной, в один из дней приехал на эвакуаторе и забрал транспорт. Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался неработающий 33-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Мужчина написал явку с повинной и пояснил, что после кражи, поехал в Казань, где и продал машину. На данный момент устанавливается местонахождение автомобиля. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».