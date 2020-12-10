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Российская газета

В пятницу некоторые дома Казани ждет отключение воды

10.12.2020, 07:37 20 0 prokazan.ru

С 11 по 12 декабря жителей некоторых домов Ново-Савиновского района ждет отключение воды. Также по некоторым адресам возможно понижение давления воды. Связано это с работами на сетях водопровода. 

С 9:00 11 декабря до 9:00 12 декабря не будет воды по следующим адресам: ул.Бондаренко, 1, 3, ул.Коллективная, 25, 25а (детский сад №165), 27, 29, 31, 31а (детский сад №203), 33, 33а (детский сад №203), 35, 37, 39, ул.Короленко, 30, 30б, 54, 56, 56а, 58а, 58а корпус 1, 58, 58/1, 58/3, ул.Маршала Чуйкова, 2 блоки а, б, д, г.

Также может быть понижено давление воды в домах по следующим адресам: ул.Волгоградская, 22, 22а, 24, 26 (школа №91), 28, 30/53, ул.Воровского, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а (школа №91), 15, 15а, ул.Восстания, 1/79, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а/1, 8а корпус 1, 9, 10, 11, 12, 12а, 12а корпус 1, 12а/1, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18в, 18г/7, 18а, 18б корпус 1, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 27/1, 29, 29а, ул.Гагарина, 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18 (детский сад №250), 18а, 20, 20а, 22, 22/1, 59а, 61, 63, 63а, 65, 65а корпус 1, 65а (детский сад №292), 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 75б, 77, 77а, 77б, 79, 79а, 79б, 81/23, 81а, проспект Ибрагимова, 1, 3, 5, 7, 7а (детский сад №275), 9, 9 корпус 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23/81, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43б, ул.Короленко, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79/1, 81/2, 83, 85, 85а, 87а, 89, 91/2, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, ул.Октябрьская, 1, 3, 3а, 3б (детский сад №315), 5, 5а, 8, 10, 10а (детский сад №254), 12, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 17а (детский сад №250), 18, 19, 19а, 20, 21а, 21, 21б, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Жителей указанных домов просят заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещены по заявкам, которые можно подать по номеру телефона +7(843)231-62-60, передает городская мэрия. 

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Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
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