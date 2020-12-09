Врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие симптомы после лечения от коронавируса могут остаться с человеком на всю жизнь.

Как пишет «Вечерняя Москва», пациенты жалуются на повышение артериального давления и выраженную слабость

"Второе по распространенности — парестезия, постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях. Повышенное давление тоже не редкость, но чаще оно беспокоит пациентов в период дебюта болезни. Далее идут ощущение озноба, остающееся даже после выздоровления, ощущение нехватки воздуха и невосстанавливающиеся обоняние и вкус", - сказал врач.

По мнению врача, организм и так изношен, а коронавирус еще сильнее бьет по болевой точке, из-за чего состояние слабости обостряется. Также он отметил, что вероятность развития последствий коронавируса зависит от возраста, тяжести перенесенного заболевания и общего состояния до болезни.