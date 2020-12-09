Казань настолько сильно заняла информационную повестку республики, что можно упустить из виду происходящее в остальных городах и районах Татарстана. И зря: там не все так масштабно, как столице, но скучнее от этого местная жизнь не становится. Журналист ProKazan понаблюдал за тем, чем же живут татарстанцы за пределами Казани и что же интересного там происходит.

С чем у вас ассоциируется Татарстан? Бесконечные спортивные соревнования, белокаменный Кремль, акцент Рустама Минниханова. Но все эти образы связаны с Казанью: татарстанцы гордятся своей столицей и ревностно следят за реакцией окружающих на нее. Но этот образ Татарстана не распространяется на другие города и районы республики: многие татарстанцы и не догадываются, что происходит в соседних населенных пунктах. Так давайте же попытаемся посмотреть на Татарстан со всех сторон. Рассмотрим жизнь остальных двух крупнейших городов Татарстана: Набережных Челнов, столицы грузовиков и туалетной бумаги, а также Альметьевска, нефтяной столицы республики.

Взгляд на карте республики сразу же останавливается на городе, уже при написании названия которого следует быть предельно внимательным, а то стыда не оберешься. Да, речь о Набережных Челнах. Можно сказать, что там нет улиц в привычном понимании этого слова: если вы спросите, как пройти на ту или иную улицу, то вам вполне могут и не ответить. И не потому, что просто не хотят с вами разговаривать, просто в городе довольно специфичная система нумерация домов. «Мне нужно в дом 1/4 " - обычный диалог, который можно услышать на челнинских улицах. Это означает, что человеку нужно пройти в дом № 4 комплекса № 1.

Конечно, в таком городе жизнь не может не быть «веселой». Автоград носит неформальное звание одного из самых опасных городов Татарстана. Вот, к примеру, сводка происшествий в городе за последние недели. Один человек насмерть рухнул с моста, другой лишился жизни из-за падения с 15-го этажа на козырек подъезда. Вообще, в городе в последнее время какая-то мрачная череда смертей: челнинцы умирают после ссоры с супругами или соседями, в лифтах и подъездах. Опасно жителям автограда находиться и на улицах: уже к началу зимы двое челнинцев замерзли насмерть. Порой в городе страшно даже за шаурмой сходить – решил подкрепиться пищей богов, а оказался в центре вооруженной разборки конкурентов по бизнесу. Если какому-нибудь игроделу придет в голову безумная в следующей части легендарной «ГТА» место действие игры перенести в Россию, то подходящий город уже найден.

Не возникнет проблем и с выбором главного персонажа для игры. Пожалуй, самая известная женщина Челнов – Агина Алтынбаева уже успела отметиться в федеральных новостях. Начав с разрешения 6-летнему сыну водить машину на огромной скорости, дама на этом не остановилась. Участие в «Пусть говорят», разгром отдела полиции, нападение на мать одноклассника сына. Из недавнего – Алтынбаева рассказала об избиении соседа то ли кувалдой, то ли казаном и ударом ноги разбила фару машины, которая мешала ей пройти в поликлинику. Такими темпами дама сделает Челны центром экстремального туризма.

На этом череда парадоксов не кончается. В Челнах переосмыслили пословицу «сапожник без сапог» и по взмаху руки автоград лишился всех больших автобусов. Фраза «Магдеев, верни большие автобусы!», обращенная к мэру, в последние месяцы повторялась челнинцами так же часто, как и призыв «Дуров, верни стену!» пользователями «В Контакте» в далеком 2010-ом году. Справедливости ради, призывы к городским властям возымели действие: автобусы в город медленно, но верно начали возвращаться.

Бывает в городе и веселое: например, модели разделись для эротического календаря от...кранового завода. Такие календари предприятие выпускает аж с 2007 года.

После прочтения челнинских хроник легко впасть в депрессию и рассуждения о тщетности бытия. Но в этом году было и так много поводов для грусти, так что перейдем в более веселое место. Благо в Татарстане это не только Казань.

Как известно всем в России, для счастливой жизни людям нужно только одно – нефть. Вот в Альметьевске с этим все в порядке, поэтому и картина иная, чем в Челнах. В городе нет крупных проблем: нелады с транспортом были устранены летом (что-то Татарстану совсем не везет на транспорт, «огненные» казанские трамваи подтвердят). Главной достопримечательностью нефтяной столицы является ее мэр – молодой Тимур Нагуманов. Его можно назвать «мэром маминой подруги»: глава нефтеграда открыто рассуждает в инстаграме о внешности парней, признается в любви жене во время прямого эфира, и сожалеет, что не может послать транспортников к чертям. А еще он круто прыгает на батутах. Впрочем, на это лучше посмотреть самому.

К чему это все? Конечно же, Казань прекрасна: кажется, татарстанцы успели убедить в этом всех вокруг, при этом у самих местных жителей к этому утверждению много претензий. Миф о Казани уже создан, а Татарстан начинает уже пожинать плоды этого. Но Казань – это еще не вся республика: в потоке славословий и восхищений третьей столицей России легко забыть, о других городах и районах. И зря: там тоже происходит много интересного, хорошего и плохого. Велик риск увлечься обустройством и так прекрасной столицы и забыть о татарстанцах, которые живут в других населенных пунктах. Многие любят критиковать Москву за то, что федеральные власти выделяют большинство средств столице. Но чем же тогда мы будем отличаться от них, если в порыве сделать Казань «впереди планеты всей» забросим остальные города и районы республики?