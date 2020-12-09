Наверх

Новости Казани и РТ

11:18, сегодня
Стали известны причины драки на борту самолета «Занзибар-Казань»
11:37, сегодня
Молодые предприниматели узнали, почему 90% стартапов терпят крах в первый год существования
10:57, сегодня
Врачи Казани спасли женщину, которой несколько лет не могли поставить диагноз
08:00, 07.12.2020
Квартиры с ремонтом и кухней от 4 159 000 рублей в жилом комплексе «Весна» от Унистрой
10:50, сегодня
В Челнах ребенок едва не провалился в канализацию из-за открытого люка: происшествие попало на видео
10:35, сегодня
Житель Татарстана хранил у себя дома целый арсенал оружия
10:14, сегодня
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателей в Свердловской области
10:07, сегодня
Жители Лаишевского района смогут контролировать строительство автодороги М-12 Москва-Казань
09:57, сегодня
Водитель «Форда» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Челнах
09:15, сегодня
ВТБ в Татарстане увеличил число офисов, работающих по субботам
08:03, сегодня
Иммунолог рассказал о простом способе защиты от коронавируса
07:17, сегодня
Пьяный водитель «Калины» сбил пешехода в Казани
19:38, 08.12.2020
Итоги дня в Татарстане: смертельное ДТП, пожар в Иннополисе, ролик о правилах против коронавируса
19:24, 08.12.2020
В Кремле оценили уровень экономики на 2021 год
19:19, 08.12.2020
Президент России подписал федеральный закон об удаленной работе
19:18, 08.12.2020
Пожар в кафе пришлось тушить пожарным в Нижнекамске
18:46, 08.12.2020
Россияне назвали важные события за 20 лет
18:36, 08.12.2020
Поздравляем с антителами: как в Казани заказать Деда Мороза с ковидной справкой и сколько это стоит
17:53, 08.12.2020
Глава сельпо в Татарстане принял женщину за лису и застрелил ее
17:40, 08.12.2020
Природоохранная прокуратура Татарстана проверит информацию о расширении кладбища под Казанью
16:49, 08.12.2020
Специалист рассказал, что в России в этом году не будет суровой зимы
16:39, 08.12.2020
Билайн Бизнес поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории
16:05, 08.12.2020
Еще один человек погиб в ДТП под Казанью
15:41, 08.12.2020
В Челнах сотрудника ГИБДД подозревают во взяточничестве
15:28, 08.12.2020
Главой Татарстанской митрополии стал митрополит Екатеринбургский Кирилл
15:00, 08.12.2020
ВТБ начал выпускать цифровые кредитные карты
14:53, 08.12.2020
«Не помню, как врезался»: Крупное ДТП произошло в Казани на улице Петра Витера
14:01, 08.12.2020
Два ветерана Великой Отечественной войны из Татарстана получили орден Красной Звезды
13:26, 08.12.2020
Казанские студенты высмеяли рекомендации ВОЗ о профилактике коронавируса
13:17, 08.12.2020
Мужчина убил и расчленил соседа за то, что тот переоделся в женщину
12:55, 08.12.2020
Инвестиционные компании группы банка «Открытие» отмечают двойной юбилей подарками клиентам
12:09, 08.12.2020
Путин наградил челнинца за спасение женщины в метро
12:00, 08.12.2020
От коронавируса в Татарстане скончалось три человека
11:44, 08.12.2020
90 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане
11:23, 08.12.2020
На пожаре в Иннополисе пострадали два человека
11:14, 08.12.2020
Один скончался, четверо пострадали: в Татарстане произошло массовое ДТП
10:32, 08.12.2020
МЧС Татарстана: в Иннополисе горит подвал строящегося дома
10:18, 08.12.2020
До поселка Салмачи планируется выпустить дополнительный автобус
10:07, 08.12.2020
Tele2 дарит терабайты интернет-трафика владельцам новых iPhone
09:58, 08.12.2020
Стало известно о гибели еще одного человека в страшном ДТП под Нижнекамском
09:49, 08.12.2020
Гендиректору строительной компании в Казани вынесли приговор за смерть человека
09:12, 08.12.2020
ВТБ: более 1500 предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов
08:13, 08.12.2020
Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса для трети пациентов
07:40, 08.12.2020
«Пинком под зад и в спортивные секции»: казанцев возмутили курящие и пьющие спиртное в ТЦ подростки
19:48, 07.12.2020
Итоги дня в Татарстане: планы о закрытии границ, финансовая пирамида «Финико», гибель мальчика
19:07, 07.12.2020
Правительство предложило упростить получение вычетов НДФЛ
18:36, 07.12.2020
Минстрой России распределит между отстающими регионами 5,2 млдр рублей
18:31, 07.12.2020
Путин благодарит школьницу, пропавшего юношу нашли: итоги дня в Челнах
18:28, 07.12.2020
Два человека умерли в Татарстане от коронавируса
18:07, 07.12.2020
В ноябре 2020 года потребительская активность снизилась на 10%
18:00, 07.12.2020
Экспертиза установила, является ли вменяемым челнинец, зарубивший возлюбленного бывшей жены топором
17:46, 07.12.2020
«Это черная анархия»: что творится с общепитом в Казани и спасет ли его послабление на Новый год
17:27, 07.12.2020
На борту самолета «Занзибар – Казань» произошла драка
17:02, 07.12.2020
В Челнах жена нашла в подъезде труп мужа
16:31, 07.12.2020
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России
15:55, 07.12.2020
Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по уборке в квартире, где есть ковид-зараженный
15:35, 07.12.2020
Родители недовольны: в Казани создадут систему контроля питания в школах
15:00, 07.12.2020
ВТБ запускает пилотный проект аналитической платформы для предпринимателей
14:53, 07.12.2020
На 66 году жизни умерла судья Вахитовского районного суда Казани
13:58, 07.12.2020
Салют удался: МЧС Татарстана обвиняет ТЦ KazanMall в нарушении пожарной безопасности
13:55, 07.12.2020
Путин поблагодарил 13-летнюю челнинскую школьницу, которая шила маски для волонтеров
13:16, 07.12.2020
В отношении организаторов финансовой пирамиды компании «Финико» возбуждено уголовное дело
13:12, 07.12.2020
Мужчина изнасиловал 10-летнюю племянницу, которая пришла к нему в гости
12:51, 07.12.2020
Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%
12:37, 07.12.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о планах закрытия региона из-за коронавируса
12:24, 07.12.2020
В Челнах могут ограничить проведение концертов из-за плохого поведения горожан
11:27, 07.12.2020
Семилетний мальчик в Татарстане погиб в бане
11:10, 07.12.2020
Статистика по заболевшим коронавирусом в Татарстане: за сутки заболели 93 человека
10:51, 07.12.2020
Министр здравоохранения России предложил ограничить поездки между регионами из-за пандемии
10:05, 07.12.2020
Нашли 17-летнего подростка из Челнов, который пропал месяц назад
09:48, 07.12.2020
Из-за строительства метро в Казани изменится дорожное движение
09:13, 07.12.2020
ВТБ профинансировал запуск крупнейшего торгового центра в Татарстане
08:14, 07.12.2020
Иммунолог рассказал о самом массовом симптоме коронавируса
07:34, 07.12.2020
В Казани задержали водителя, который ехал пьяным через весь город
22:42, 06.12.2020
Два месяца в Казани разыскивают пропавшего молодого мужчину
21:58, 06.12.2020
Молодого мужчину в Татарстане искали неделю и нашли мертвым
20:26, 06.12.2020
В лобовом столкновении легковушек в Тукаевском районе пострадали два человека
19:43, 06.12.2020
Одним из последствий коронавируса назвали проблемы с эрекцией
19:11, 06.12.2020
Тамада из Казани хочет судиться с Моргенштерном и телеканалами из-за песни про Путина
17:55, 06.12.2020
Синоптики рассказали, когда закончатся холода в Татарстане
17:34, 06.12.2020
От коронавируса в Татарстане умерли уже 150 человек
14:55, 06.12.2020
Терапевт рассказала, как вылечилась от коронавируса за 500 рублей
13:49, 06.12.2020
Частный дом загорелся сегодня в Казани. Пожар попал на видео
11:01, 06.12.2020
Семь тысяч человек в Елабуге на полдня остались без отопления
08:56, 06.12.2020
Мужчина в Татарстане погиб, пытаясь спрятаться от пожара в туалете
18:45, 04.12.2020
Новый скандал от Агины Алтынбаевой и эротический календарь от завода: итоги дня в Челнах
17:31, 04.12.2020
Грудного ребенка выбросили из окна 13 этажа. В преступлении подозревают подругу матери малыша

Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателей в Свердловской области

09.12.2020, 10:14 0 prokazan.ru

8 декабря в онлайн-формате состоялось очередное масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами стали банк «Открытие», министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Шоу прошло при информационной поддержке Яндекса.

На бизнес-шоу участники узнали от экспертов о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Предприниматели из Свердловской области на примере своих кейсов рассказали, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

Задавая тон бизнес-шоу, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова рассказала четыре вдохновляющих истории о том, как перестроить свой бизнес и найти новые инструменты для развития даже в сложных условиях пандемии коронавируса.

Гастропроект 5plus2кафе в самом начале карантина остался без помещения.   В это время у другого проекта – кофейни Интроверт плейс тоже возникли проблемы: она лишилась шеф-повара и почти всей команды. Но ребята в это критическое для их бизнесов время решили объединить свои силы, хотя даже не были знакомы друг с другом. Не было никаких гарантий, что все получится.  У одного из них уже был опыт доставки на дом еще до карантина. Оставалось лишь масштабировать модель продаж на оба кафе, что увеличило выручку в 1,5 раза. Грамотный интерфейс сайта, интеграция с сервисами доставок, смс-информирование, таргетинг, и другие цифровые инструменты продаж сработали. Коллаборация сразу вернула оба проекта к докризисным показателям и даже подняла выше.

Еще один успешный кейс, о котором рассказала на форуме Надия Черкасова - экомаркет фор фреш, продающий натуральную косметику, полезные продукты, витамины. Компания выпустила свой онлайн журнал The Guide и разместила в нем qr-коды и промокоды, что позволило привлечь новую аудиторию и увеличить продажи на 12%. Но на этом команда не остановились - создала онлайн школу здоровых привычек. Социальные сети позволили объединить клиентов в эко-сообщество.

Ярким примером того, как с помощью силы социальных сетей и мессенджеров можно запустить проект, стал парфюмерный бренд Pure Sense. Команда бренда создает ароматы-состояния, а парфюмерами работают незрячие люди. Осенью 2020 года команда запустила флешмоб: на протяжении 21 дня участники получали задания на раскрытие своих источников вдохновения. 30% полученных средств были направлены в фонд поддержки слепоглухих «Соединение», а бренду удалось собрать вокруг себя творческое комьюнити и приобрести новых клиентов.

Эффективность email-маркетинга показала сеть ресторанов «Своя компания». В качестве эксперимента ее владельцы решили создать развлекательный контент - письмо клиенту с интересной игрой. Если клиент разгадывает ребус, он получает в награду промокод на бесплатный десерт. Геймификация рассылок, вовлечение в игру повысило средний чек на 15%.

По словам Надии Черкасовой, примеры непринимателей (так в банке «Открытие» называют бизнесменов, добивающихся успеха вопреки всем трудностям) доказывают, что в любой ситуации можно найти решения и возможности для развития своего дела.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов России по количеству зарегистрированных предпринимателей. «На сегодняшний день у нас более 192 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также свыше 37 тысяч самозанятых. Чтобы взаимодействие с бизнесом было максимально комфортным, прозрачным, равнодоступным для предпринимателей из любого муниципалитета области, большое внимание уделяется цифровизации государственных сервисов и механизмов поддержки», сказала Казакова.

По ее словам, региону удалось добиться значительных результатов в развитии предпринимательства и помощи бизнесу.  В 2019 году был запущен новый личный кабинет для предпринимателей, который позволяет подавать заявки на все услуги Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, а также быстро получать эти услуги. Был создан и успешно работает «кредитный конвейер».

В 2020 году в Свердловской области запущена краудинвестинговая платформа «ВДело». Это онлайн-платформа, позволяющая привлекать средства частных инвесторов в бизнес-проекты. Преимуществом «ВДело» является система рейтингования заемщиков по методологии областного фонда поддержки предпринимательства, что дает возможность инвесторам определять наиболее перспективные для себя проекты.

В период пандемии областной фонд поддержки предпринимательства перевел все консультирование и обучение в онлайн-формат. Были переориентированы все обучающие программы для начинающих и действующих предпринимателей.

По словам Казаковой, областной фонд поддержки предпринимательства в 2020 году помог выйти на международные маркетплейсы 53 предпринимателям области. Речь идет о таких площадках, как Alibaba, Amazon, eBay, Europages и других. По итогам сделок на маркетплейсах предприниматели смогли заключить экспортные контракты на общую сумму 32,9 млн рублей.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал о реализации крупного проекта Business-Data, который стартовал в конце прошлого года. Это комплексный продукт, состоящий из нескольких инструментов областного фонда поддержки предпринимательства: высокоточные исследования рынков городов проекта, магазин франшиз, льготные займы.

Благодаря использованию цифровых технологий — большого массива данных Big Data — и инструментов франчайзинга проект позволяет быстро запускать бизнес в небольших городах, повышая там уровень жизни. Он стал антикризисным инструментом, который позволяет открывать бизнес с наименьшими рисками и затратами.

Всего в пяти первых городах проекта — Каменске-Уральском, Новоуральске, Богдановиче, Асбесте и Первоуральске - благодаря цифровым возможностям Фонда поддержки предпринимательства было проанализировано 103 млн транзакций -  это данные по 240 тыс. пользователей карт. «Благодаря высокой точности и репрезентативности исследований мы можем рекомендовать предпринимателям те или иные незанятые ниши, в которых стоит открывать новый бизнес», - пояснил Пиличев.

Проект рассчитан до 2024 года и охватит 20 городов Свердловской области.

«Пандемия ускорила процессы цифровизации. Мы видим немало примеров, как оффлайн-бизнес уходит в онлайн. Так, например, компания «Мозгобойня» на время пандемии внедрила онлайн-версию игры. Сеть фитнес-клубов Bright Fit также начала развивать онлайн-формат тренировок. Мы выдали немало займов на создание интернет-магазинов и внедрение системы доставки, помогаем нашим клиентам налаживать связи с крупными маркетплейсами для развития онлайн-торговли», - отметил глава областного фонда поддержки предпринимательства.

Своим опытом использование цифровизации на благобизнеса в ходе шоу поделились и сами предприниматели.

Учредитель Группы компаний «Мозго» Антон Писчиков рассказал, как классическая, много лет идущая в офлайне, чаще всего в барах, умная игра-квиз Мозгобойня стала полноценным ИТ-проектом. Пандемия заставил компанию сделать онлайн новой ключевой точкой дистрибуции. Сегодня под брендом Мозгобойня развиваются онлайн-магазин квизов для домашних вечеринок Mozgo party, где игру можно купить на сайте, в приложении для Android и для устройств Apple, а также собственная платформа для проведения онлайн-квиза Мозгобойня Live. Этот продукт был запущен непосредственно во время пандемии.

Руководитель департамента продаж сети фитнес-клубов Bright Fit Надежда Кузнецова поведала участникам и зрителям бизнес-шоу, как автоматизация процессов в сети, «когда фитнес в конце марта закрыли, позволила пересесть на удаленку за один день, работать весь карантин из дома и сохранить наш бизнес». По ее мнению, автоматизация бизнес-процессов даже в мелочах - залог успеха. А финансовый директор сети Bright Fit Петр Федосеев отметил, что это первая фитнес-компания в России, которая вышла на рынок корпоративных облигаций. Это произошло в тои числе благодаря тому, что компания три года активно развивала свою цифровую платформу, превратив ее в экосистему.

Создатель сервиса коллтрекинга Callibri Иван Шкиря рассказал, как из-пандемии его бизнес упал сразу на 30% после 6 лет непрерывного роста, как он отдал бразды правления команде, а сам в качестве «плана Б» создал новый проект - коллтрекинг «Гудок». Этот сервис позволяет клиентам просто и быстро оценить эффективность любой рекламы: наружной, на радио, телевидении, в интернете.  Сервис подключается за 2 минуты даже с мобильного телефона, не требует специальных знаний и минимум в 3 раза дешевле любого аналогичного по функциям решения. Иван Шкиря отметил, что перед запуском проекта сознательно просчитывал расходы, а не доходы, и назвал планирование доходов типичной ошибкой большинства стартаперов. В итоге уже в июле Callibri вышел на докризисные показатели, а по итогам года вырастет на 30%. 

Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова посвятила свое выступление тому, как применять инструменты цифровизации в сфере подбора кадров. Главная борьба идет за «цифровые таланты»: тех сотрудников, чья работа непосредственно связана с развитием ИТ-технологий. По словам Салиховой, более 90% так называемых цифровых сотрудников сегодня используют для поиска работы онлайн-инструменты. И находят новые рабочие места, в среднем, менее чем за две недели. Чтобы конкурировать за такие ценные кадры, традиционных методов рекрутинга недостаточно. На помощь приходят цифровые когнитивные технологии. 

Елена Салихова рассказала об используемой в банке «Открытие» автоматизированной системе полного цикла подбора персонала Estaff. С ней интегрирован так называемый парсер - компьютерная программа «Север», выполняющая все типичные задачи классического рекрутера. С помощью искусственного интеллекта программа занимается поиском резюме на сайтах, их оценкой, приглашением кандидатов на собеседование с недостижимой для обычного человека эффективностью. Искусственный интеллект способен оценить 500 резюме за 30 секунд, за один рабочий день программа обрабатывает 48000 кандидатов.

Кроме того, Салихова рассказала об использовании цифровых технологий при видео-интервью и онлайн-тестировании с помощью чат-ботов, а также о проекте Биржи талантов банка «Открытие». Благодаря этой бирже руководители банковских подразделений смогут найти необходимого сотрудника внутри банка, не выходя на внешний рынок.

Трансляция бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» велась через социальные сети банка «Открытие» в Facebook, ВКонтакте и YouTube.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Билайн Бизнес поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории
Инвестиционные компании группы банка «Открытие» отмечают двойной юбилей подарками клиентам
Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%
Певица татарской эстрады Гульназ Батталова приняла участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ
Билайн Бизнес и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли
Банк «Открытие» продает бывший центральный офис в центре Казани
Проект внедрения сервиса Citrix App Layering в банке «Открытие» стал самым масштабным в России
Телеканал ТНТ покажет сериал «Беспринципные» с Павлом Деревянко, Аглаей Тарасовой и Николаем Фоменко
Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое
Предприниматели могут получить один миллион рублей от банка «Открытие» и Mastercard
«Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей
Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам
Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в октябре увеличилась на 3,4 млрд рублей
BeeInclusion: включенность, разнообразие, жизнь
Сезон 20/21 выдвинул на первые строчки таблиц команды из второго эшелона
ТНТ4 вновь стал лучшим среди российских телеканалов на Promax Asia Awards 2020
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
Актриса сериала ТНТ «Идеальная семья» Софья Лукьянова: моя реальная семья очень похожа на сериальную
Клиенты «Открытия» получили свыше 63 миллионов рублей дохода по стратегии доверительного управления
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
10:00, 04.12.2020
Трое держали, а четвертый ”удалял”: чего больше не допустит современная стоматология
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться