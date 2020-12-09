Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателей в Свердловской области

8 декабря в онлайн-формате состоялось очередное масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами стали банк «Открытие», министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Шоу прошло при информационной поддержке Яндекса.

На бизнес-шоу участники узнали от экспертов о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Предприниматели из Свердловской области на примере своих кейсов рассказали, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

Задавая тон бизнес-шоу, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова рассказала четыре вдохновляющих истории о том, как перестроить свой бизнес и найти новые инструменты для развития даже в сложных условиях пандемии коронавируса.

Гастропроект 5plus2кафе в самом начале карантина остался без помещения. В это время у другого проекта – кофейни Интроверт плейс тоже возникли проблемы: она лишилась шеф-повара и почти всей команды. Но ребята в это критическое для их бизнесов время решили объединить свои силы, хотя даже не были знакомы друг с другом. Не было никаких гарантий, что все получится. У одного из них уже был опыт доставки на дом еще до карантина. Оставалось лишь масштабировать модель продаж на оба кафе, что увеличило выручку в 1,5 раза. Грамотный интерфейс сайта, интеграция с сервисами доставок, смс-информирование, таргетинг, и другие цифровые инструменты продаж сработали. Коллаборация сразу вернула оба проекта к докризисным показателям и даже подняла выше.

Еще один успешный кейс, о котором рассказала на форуме Надия Черкасова - экомаркет фор фреш, продающий натуральную косметику, полезные продукты, витамины. Компания выпустила свой онлайн журнал The Guide и разместила в нем qr-коды и промокоды, что позволило привлечь новую аудиторию и увеличить продажи на 12%. Но на этом команда не остановились - создала онлайн школу здоровых привычек. Социальные сети позволили объединить клиентов в эко-сообщество.

Ярким примером того, как с помощью силы социальных сетей и мессенджеров можно запустить проект, стал парфюмерный бренд Pure Sense. Команда бренда создает ароматы-состояния, а парфюмерами работают незрячие люди. Осенью 2020 года команда запустила флешмоб: на протяжении 21 дня участники получали задания на раскрытие своих источников вдохновения. 30% полученных средств были направлены в фонд поддержки слепоглухих «Соединение», а бренду удалось собрать вокруг себя творческое комьюнити и приобрести новых клиентов.

Эффективность email-маркетинга показала сеть ресторанов «Своя компания». В качестве эксперимента ее владельцы решили создать развлекательный контент - письмо клиенту с интересной игрой. Если клиент разгадывает ребус, он получает в награду промокод на бесплатный десерт. Геймификация рассылок, вовлечение в игру повысило средний чек на 15%.

По словам Надии Черкасовой, примеры непринимателей (так в банке «Открытие» называют бизнесменов, добивающихся успеха вопреки всем трудностям) доказывают, что в любой ситуации можно найти решения и возможности для развития своего дела.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов России по количеству зарегистрированных предпринимателей. «На сегодняшний день у нас более 192 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также свыше 37 тысяч самозанятых. Чтобы взаимодействие с бизнесом было максимально комфортным, прозрачным, равнодоступным для предпринимателей из любого муниципалитета области, большое внимание уделяется цифровизации государственных сервисов и механизмов поддержки», сказала Казакова.

По ее словам, региону удалось добиться значительных результатов в развитии предпринимательства и помощи бизнесу. В 2019 году был запущен новый личный кабинет для предпринимателей, который позволяет подавать заявки на все услуги Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, а также быстро получать эти услуги. Был создан и успешно работает «кредитный конвейер».

В 2020 году в Свердловской области запущена краудинвестинговая платформа «ВДело». Это онлайн-платформа, позволяющая привлекать средства частных инвесторов в бизнес-проекты. Преимуществом «ВДело» является система рейтингования заемщиков по методологии областного фонда поддержки предпринимательства, что дает возможность инвесторам определять наиболее перспективные для себя проекты.

В период пандемии областной фонд поддержки предпринимательства перевел все консультирование и обучение в онлайн-формат. Были переориентированы все обучающие программы для начинающих и действующих предпринимателей.

По словам Казаковой, областной фонд поддержки предпринимательства в 2020 году помог выйти на международные маркетплейсы 53 предпринимателям области. Речь идет о таких площадках, как Alibaba, Amazon, eBay, Europages и других. По итогам сделок на маркетплейсах предприниматели смогли заключить экспортные контракты на общую сумму 32,9 млн рублей.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал о реализации крупного проекта Business-Data, который стартовал в конце прошлого года. Это комплексный продукт, состоящий из нескольких инструментов областного фонда поддержки предпринимательства: высокоточные исследования рынков городов проекта, магазин франшиз, льготные займы.

Благодаря использованию цифровых технологий — большого массива данных Big Data — и инструментов франчайзинга проект позволяет быстро запускать бизнес в небольших городах, повышая там уровень жизни. Он стал антикризисным инструментом, который позволяет открывать бизнес с наименьшими рисками и затратами.

Всего в пяти первых городах проекта — Каменске-Уральском, Новоуральске, Богдановиче, Асбесте и Первоуральске - благодаря цифровым возможностям Фонда поддержки предпринимательства было проанализировано 103 млн транзакций - это данные по 240 тыс. пользователей карт. «Благодаря высокой точности и репрезентативности исследований мы можем рекомендовать предпринимателям те или иные незанятые ниши, в которых стоит открывать новый бизнес», - пояснил Пиличев.

Проект рассчитан до 2024 года и охватит 20 городов Свердловской области.

«Пандемия ускорила процессы цифровизации. Мы видим немало примеров, как оффлайн-бизнес уходит в онлайн. Так, например, компания «Мозгобойня» на время пандемии внедрила онлайн-версию игры. Сеть фитнес-клубов Bright Fit также начала развивать онлайн-формат тренировок. Мы выдали немало займов на создание интернет-магазинов и внедрение системы доставки, помогаем нашим клиентам налаживать связи с крупными маркетплейсами для развития онлайн-торговли», - отметил глава областного фонда поддержки предпринимательства.

Своим опытом использование цифровизации на благобизнеса в ходе шоу поделились и сами предприниматели.

Учредитель Группы компаний «Мозго» Антон Писчиков рассказал, как классическая, много лет идущая в офлайне, чаще всего в барах, умная игра-квиз Мозгобойня стала полноценным ИТ-проектом. Пандемия заставил компанию сделать онлайн новой ключевой точкой дистрибуции. Сегодня под брендом Мозгобойня развиваются онлайн-магазин квизов для домашних вечеринок Mozgo party, где игру можно купить на сайте, в приложении для Android и для устройств Apple, а также собственная платформа для проведения онлайн-квиза Мозгобойня Live. Этот продукт был запущен непосредственно во время пандемии.

Руководитель департамента продаж сети фитнес-клубов Bright Fit Надежда Кузнецова поведала участникам и зрителям бизнес-шоу, как автоматизация процессов в сети, «когда фитнес в конце марта закрыли, позволила пересесть на удаленку за один день, работать весь карантин из дома и сохранить наш бизнес». По ее мнению, автоматизация бизнес-процессов даже в мелочах - залог успеха. А финансовый директор сети Bright Fit Петр Федосеев отметил, что это первая фитнес-компания в России, которая вышла на рынок корпоративных облигаций. Это произошло в тои числе благодаря тому, что компания три года активно развивала свою цифровую платформу, превратив ее в экосистему.

Создатель сервиса коллтрекинга Callibri Иван Шкиря рассказал, как из-пандемии его бизнес упал сразу на 30% после 6 лет непрерывного роста, как он отдал бразды правления команде, а сам в качестве «плана Б» создал новый проект - коллтрекинг «Гудок». Этот сервис позволяет клиентам просто и быстро оценить эффективность любой рекламы: наружной, на радио, телевидении, в интернете. Сервис подключается за 2 минуты даже с мобильного телефона, не требует специальных знаний и минимум в 3 раза дешевле любого аналогичного по функциям решения. Иван Шкиря отметил, что перед запуском проекта сознательно просчитывал расходы, а не доходы, и назвал планирование доходов типичной ошибкой большинства стартаперов. В итоге уже в июле Callibri вышел на докризисные показатели, а по итогам года вырастет на 30%.

Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова посвятила свое выступление тому, как применять инструменты цифровизации в сфере подбора кадров. Главная борьба идет за «цифровые таланты»: тех сотрудников, чья работа непосредственно связана с развитием ИТ-технологий. По словам Салиховой, более 90% так называемых цифровых сотрудников сегодня используют для поиска работы онлайн-инструменты. И находят новые рабочие места, в среднем, менее чем за две недели. Чтобы конкурировать за такие ценные кадры, традиционных методов рекрутинга недостаточно. На помощь приходят цифровые когнитивные технологии.

Елена Салихова рассказала об используемой в банке «Открытие» автоматизированной системе полного цикла подбора персонала Estaff. С ней интегрирован так называемый парсер - компьютерная программа «Север», выполняющая все типичные задачи классического рекрутера. С помощью искусственного интеллекта программа занимается поиском резюме на сайтах, их оценкой, приглашением кандидатов на собеседование с недостижимой для обычного человека эффективностью. Искусственный интеллект способен оценить 500 резюме за 30 секунд, за один рабочий день программа обрабатывает 48000 кандидатов.

Кроме того, Салихова рассказала об использовании цифровых технологий при видео-интервью и онлайн-тестировании с помощью чат-ботов, а также о проекте Биржи талантов банка «Открытие». Благодаря этой бирже руководители банковских подразделений смогут найти необходимого сотрудника внутри банка, не выходя на внешний рынок.

Трансляция бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» велась через социальные сети банка «Открытие» в Facebook, ВКонтакте и YouTube.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.