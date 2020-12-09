Для решения вопросов, волнующих жителей Лаишевского района при строительстве трассы М-12 Москва-Казань создадут рабочую группу. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Представители рабочей группы смогут контролировать все проводимые работы. Также в состав группы войдут представители министерств и ведомств Татарстана. Трассу планируют достроить к 2024 году, она пройдет по территории 5 районов республики и составит 142 километра.

К другим новостям:

- Пьяный водитель "Лады Калины" сбил пешехода в Казани.