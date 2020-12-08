8 декабря утром на трассе "Казань-Ульяновск" произошло смертельное ДТП. Водитель "УАЗ Патриот" вылетел на встречку и врезался в "ГАЗ". Водитель первой машины скончался сразу, второй - позже в больнице. Три пассажира с различными травмами в больнице.

В строящемся доме в Иннополисе произошел пожар. Строителей эвакуировали с помощью автолестниц, горение ликвидировали в течение часа. В результате два человека пострадали, их отвезли в больницу.

В сети появилось видео студентов из Казани, в котором они высмеяли рекомендации ВОЗ по правильному ношению медицинской маски. Ранее эти же студенты обращались к Роспотребнадзору Татарстана с просьбой ввести «дистанционку». На что замруководителя управления Любовь Авдонина призвала студентов заниматься полезными вещами и «записать видео о том, как правильно носить маску, соблюдать дистанцию и как правильно мыть руки». Просили? Получайте!