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Фото: ProKazan

Итоги дня в Татарстане: смертельное ДТП, пожар в Иннополисе, ролик о правилах против коронавируса

08.12.2020, 19:38 125 0 prokazan.ru

Смертельное ДТП на трассе Татарстана 

8 декабря утром на трассе "Казань-Ульяновск" произошло смертельное ДТП. Водитель "УАЗ Патриот" вылетел на встречку и врезался в "ГАЗ". Водитель первой машины скончался сразу, второй - позже в больнице. Три пассажира с различными травмами в больнице.

Пожар в Иннополисе 

В строящемся доме в Иннополисе произошел пожар. Строителей эвакуировали с помощью автолестниц, горение ликвидировали в течение часа. В результате два человека пострадали, их отвезли в больницу. 

Казанские студенты высмеяли правила ВОЗ о профилактике коронавируса 

В сети появилось видео студентов из Казани, в котором они высмеяли рекомендации ВОЗ по правильному ношению медицинской маски. Ранее эти же студенты обращались к Роспотребнадзору Татарстана с просьбой ввести «дистанционку». На что замруководителя управления Любовь Авдонина призвала студентов заниматься полезными вещами и «записать видео о том, как правильно носить маску, соблюдать дистанцию и как правильно мыть руки». Просили? Получайте! 

ДТП СМИ ГИБДД Смерть Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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