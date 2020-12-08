Самым значимым событием с 2000 по 2019 год россияне назвали запуск Большого адронного коллайдера в 2008 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

Также в списке значимых событий оказался выпуск электрокара компанией Илона Маска. Третье место россияне отдали чемпионату мира по футболу. Также в списке доказательство российским математиком Перельманом гипотезы Пуанкаре в 2006 году и Олимпиада в Сочи 2014 года.

Еще вошли такие события, как введение маткапитала, основание «Сколково», выход на российском ТВ сериала «Остаться в живых» и победа сборной России по хоккею на чемпионате мира в 2012 году.