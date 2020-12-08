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Билайн Бизнес поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории

08.12.2020, 16:39 0 prokazan.ru

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запускает новое решение «Билайн.Геоаналитика», которое поможет компаниям определить наиболее подходящие локации для открытия новых точек продаж, а государственным институтам – развивать социальную и туристическую инфраструктуры. Сервис будет доступен в 38 крупных городах России, в том числе в Казани и в Набережных Челнах. По индивидуальным запросам могут быть добавлены и другие населенные пункты.

Последние годы представители бизнеса и государственные структуры пользовались сервисами на основе геоаналитики Билайн, которые помогали принимать эффективные решения по выбору месторасположения новой торговой точки или остановки общественного транспорта. «Билайн.Геоаналитика» позволила значительно усовершенствовать этот процесс за счет визуализации и агрегации всех данных на одной карте, что открыло применение подобной информации даже для далеких от аналитики людей.

Уже сейчас компании могут работать с готовыми решениями, предоставляющими информацию о социально-демографическом портрете населения, местах работы и проживания необходимой целевой аудитории, а также о точках интереса (достопримечательности, магазины, остановки общественного транспорта и др.). Сегментация групп людей происходит благодаря работе искусственного интеллекта с данными из открытых источников, от партнеров и из сети Билайн. «Билайн.Геоаналитика» регулярно обновляет свою модель, постоянно сверяясь с исходной информацией. Сервисы, созданные на базе «Билайн.Геоаналитика», верифицировались с использованием открытых данных Росстата, а также проведенными тестами на номерах сотрудников Билайн.

Наглядность предоставляемой информации может позволить управленческому составу оптимизировать бизнес-процессы, минимизировать издержки и увеличить прибыль. В дальнейшем планируется добавить решения для анализа туристических потоков, с помощью которых местные власти смогут больше узнать о приезжающих туристах и лучше спланировать городскую инфраструктуру, а предприниматели получат возможность оперативно оценить потенциальные локации для старта собственного бизнеса или же открытия новой точки продаж.

Доступ к сервису предоставляется как по подписке, так и с возможностью выбрать срезы данных за конкретный промежуток времени в прошлом. Подписку можно оформить сроком на 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Билайн Бизнес предлагает клиентам познакомиться с базовым функционалом сервиса бесплатно: тестовый период действует в течение 14 календарных дней с даты подключения.

Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн Бизнес уже давно развивает решения в сфере геоаналитики: в первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных. Мы рады предоставить бизнесу и государственным институтам возможности нашей геоаналитики в рамках единого портала, в котором собраны лучшие практики компании».

Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте www.geo-interface.com

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