8 декабря пожарным поступило сообщение о пожаре в строящемся доме в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Прибывшие пожарные установили, что горение происходит в подвале строящегося дома. Со слов заявителя в подвале здания находятся ёмкости с соляркой, а на крыше работают строители», - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлена автолестница, информация уточняется.