В связи с жалобами пассажиров был проведен мониторинг работы маршрута №90, который едет в поселок Салмачи под Казанью. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации АТП Татарстана.

«Водители постепенно начали выходить с больничного. Так, на маршруте ездит 10 автобусов. В ближайшее время планируется выпустить еще один автобус. Мониторинг показал, что транспорт подъезжает каждые 13-14 минут, если возникает пробка, автобус может задержаться», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как в жители ждали 90 автобус 35 минут. А после того, как он пришел, поместиться в нем смогли не все, в основном на остановке остались дальше ждать школьники.