Следователи Казани завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего гендиректора строительной компании. Он обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«Установлено, что 8 ноября 2018 гола в Казани мужчина, являясь членом комиссии по надзору за ходом капремонта в колледже технологий и дизайна, подготовил помещение одного из корпусов для осмотра и оценки хода работ. При этом он был ответственным за обеспечение охраны труда и технику безопасности. Группа преподавателей поднялась на второй этаж здания, одна из них – 35-летняя женщина отделилась от группы и зашла в комнату будущей лаборантской. Помещение не имело никаких ограждений и предупреждающих знаков. Открыв дверь, женщина упала в шахту и упала с 14-метровой высоты», - говорится в сообщении.

В результате полученных травм она скончалась. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года условно.