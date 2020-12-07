На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала о ситуации, которую все обсуждают и ответила на вопрос: планируют ли закрывать границы региона, как это было в апреле.

Прокуратура Татарстана провела проверку деятельности финансовой компании "Финико". По материалам проверки было возбуждено уголовное дело. Ведомство считает, что представители компании организовали финансовую пирамиду и обманывали людей. В обороте компании было около 80 млн рублей.

6 декабря в Спасском районе Татарстана произошла трагедия. 7-летний мальчик ушел мыться в баню, а через 15 минут родители нашли его без сознания, мальчик погиб.