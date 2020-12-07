В казанских школах будет создан родительский контроль питания детей. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Причиной такому решению стало недовольство родителей школьным питанием.

«Есть разные мнения родителей, к которым мы обязательно должны прислушиваться, что мы и делаем. Поэтому у меня и родилась идея организовать родительский контроль. В школах, где директор ставит себе задачу обеспечить качественное школьное питание, нет нареканий со стороны родителей», - отметил мэр столицы Татарстана.

По словам мэра будет создан свод правил, соблюдение которых будут проверять родители и администрация школы.