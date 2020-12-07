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Фото ресторана "Катык"

«Это черная анархия»: что творится с общепитом в Казани и спасет ли его послабление на Новый год

07.12.2020, 17:46 88 1
Анастасия Чернядьева
Узнали мнение рестораторов

Несмотря на то что коронавирусная статистика показывает практически ежедневное ухудшение показателей, власти вводят некоторые послабления в связи с приближающимся Новым годом. Так, З декабря Кабинет Министров РТ подписал указ, согласно которому общепит может работать в новогоднюю ночь до трех утра. И хотя в остальные дни заведения вынуждены по-прежнему закрываться в 12, это послабление, кажется, может помочь бизнесменам поправить свое финансовое положение.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с рестораторами Казани и узнал, каково общепиту в условиях новых ограничений, как много прибыли они теряют из-за антиковидных мер и может ли все-таки спасти ситуацию одна новогодняя ночь. О черной анархии, кредитах и долгожданных корпоративах читайте в нашем материале.

"Это просто черная анархия! Что-то похоже на Чикаго": о льготах, кредитах и неофициальных бизнесах

"У нас 90% убытки, - рассказывает ресторатор Руслан о нынешнем положении популярного ночного клуба "Bash". - Мы ведь ночное заведение, наш рабочий график с 23-00 до 5 утра. Из-за ковидных ограничений мы потеряли основное время для выручки. Вторая наша деятельность, концерты, тоже оказалась под запретом. Сейчас мы работаем только в режиме бара, полностью закрыли танцпол, но деньги, которые мы можем таким образом заработать, не покрывают даже аренду. Помещения просто простаивают".

Люди танцуют в ночном клубе

Он поясняет, что в начале пандемии, в марте, многие точки общепита держались на льготах от государства. Этих средств хватало, чтобы минимально перекрывать зарплату персоналу. На вопрос, как справляться сейчас, во время очередного роста заболеваемости и, соответственно, новых ограничений, но без прежних льгот, Руслан разводит руками и говорит: "Мы не знаем".

"Сейчас снова уходим в долги. До этого зарабатывали в конце декабря-январе и жили всю зиму на этих деньгах. А тут мы уже с октября в долгах. Ведь только-только начали выкарабкиваться после первой волны коронавируса, и снова ограничения! Раньше еще как-то государство помогало. Сейчас нам никто ничего не дает. Идешь к арендатору, тебе говорят: "Вам же не запретили работать, почему кто-то должен вам послабления делать?"

При этом Руслан упоминает, что в городе продолжают работать крупные площадки. Они не зарегистрированы как юрлица и могут позволить себе не подчиняться правилам Роспотребнадзора.

"Дело в том, что мы, официалы, платим налоги, делаем отчисления, у нас белые зарплаты. Нам запрещено работать, - делится владелец бизнеса. - Но при этом в городе делаются большие квартирники, снимаются коттеджи, устраиваются мероприятия по 300-400 человек. Вечеринки там проходят каждую неделю, при этом нет никакой алкогольной лицензии, никаких противопожарных средств или оборудованных столовых. Это просто черная анархия! Что-то похожее на Чикаго. То есть официальные места закрыли и люди ушли в эти подпольные сети, ангары, которым терять нечего. Подумаешь, раз приехала полиция, оштрафовала. Работают дальше! А мы страдаем. Сидим, держимся едва, персоналу платим. Нам бы следовало закрыться вообще. Но, поговорив с коллегами и посмотрев в глаза персоналу, у которого кредиты, квартиры, мы решили, что будем работать. Хотя бы так, чтобы зарабатывать на зарплату сотрудникам, - чтобы им тоже было на что жить".

Презде в ночном клубе проходило много концертов

Сейчас, если денежное положение клуба не улучшится или со стороны Роспотребнадзора будут введены дополнительные ограничительные меры, заведение придется временно закрыть. К такому неутешительному выводу пришел его владелец.

"Нам дешевле сидеть дома, но в этом случае персонал останется на улице. Что-то придется сократить.Опять же поставщикам не будем платить, в долги уходить, они будут судиться с нами. Это длинная цепочка: поставщики продукции, логисты, мебельщики, клининговые компании, алкогольные, обслуживающие. Это только кажется, что общепит такой маленький, но здесь много элементов, и все они взаимосвязаны, - рассказывает он. - И новогодняя ночь кардинально нас не спасёт, так как мы уже вошли в штопор и нам просто невыгодно работать. Концерты все отменены или перенесены, ночной клуб не работает. Никто уже не помогает! Просто запрещают работать, а помощи нет. Нас просто не существует! Все послабления сделаны больше в сторону ресторанов и кафе. Лично я думаю, что кому-то эти эти послабления , например, крупным ресторанам, помогут, но точно не ночным заведениям".

Кто смог удержаться на плаву?

В другом казанском заведении, с владельцем которого разговаривал корреспондент ProKazan.ru, дела обстоят немного лучше. Как пояснил Родни, директор казанского ресторана "Цех", это связано со спецификой работы самого заведения.

"Мы в принципе не проводим корпоративы ни в новогоднюю ночь, ни другое время, - рассказывает он. - В Новый год и раньше не работали, всегда даем отдых нашим сотрудникам и открываем двери только для них. У нас ресторан честных цен (это система true-cost, которая предполагает, что посетитель платит за вход, а стоимость еды рассчитывается по себестоимости - прим. ред.) Цены в новогоднюю ночь рассчитать сложно, поэтому нам выгоднее просто отказаться от корпоративов и работать в обычном режиме до и после новогодней ночи. Тем более у нас другое поведение у клиентов. К нам люди приходят поесть, попить, немного посидеть, и от нас уже идут дальше - отдыхать в ночные заведения".

В ресторане система true-cost, когда платить нужно за вход, а еда - по себестоимости

Несмотря на то, что новогоднее постановление никак не коснется "Цеха", Родни отмечает, что из-за ограничений Роспотребнадзора компания, как и вся сфера общепита, несет серьезные для бизнеса убытки.

"Мы раньше работали до 2-3 часов ночи, теперь работаем до 12. То есть потери все равно есть, это около 20% со всеми этими запретами. При этом нам еще повезло. У нас широкая посадка, большие диваны, ограниченное количество мест, то есть изначально все совпало с тем, как Роспотребнадзор рекомендовал сделать. В этом мы не особо сильно потеряли", - делится директор "Цеха".

"Мы уже устали сидеть дома": что делать готовым к открытию ресторанам и спасет ли бизнес новогодняя ночь

Не только существующие рестораны испытывают влияние ограничительных мер, но и те, кто еще только планирует запуск. Корреспондент ProKazan.ru поинтересовался у готовящегося к открытию заведения "Месса/Ересь", как влияют выходящие распоряжения Роспотребнадзора на сроки и формат их запуска.

"Для нас сейчас это распоряжение не играет никакой роли по той причине, что мы еще только запускаемся. И даже если мы понимаем, что готовы открывать под Новый год, приходится учитывать иные факты, эти же ограничительные меры. И когда выходило первое постановление про Новый год, мы уже понимали все и сразу перенесли сроки. Теперь откроемся в январе", - делится Динар, директор заведения.

Несмотря на это, они планируют запустить другие форматы еще до открытия самого заведения.

"Сейчас самое основное, что мы можем сделать в других форматах, - это доставка и услуги кейтеринга. Для тех людей, которые хотят как-то по-праздничному провести саму новогоднюю ночь или новогодние праздники", - рассказывает ресторатор.

Ресторан проводит большие корпоративы в новогоднюю ночь

И все же послабление в новогоднюю ночь позволяет многим ресторанам провести традиционные корпоративы. Владелица ресторана "Катык" Юлия делится, что в ее заведении
это распоряжение встретили с большим энтузиазмом.

"Стало ли легче? Да, конечно, стало. Мы вообще счастливы, потому что желающих отметить новогоднюю ночь где-то в ресторане довольно много. Мы уже устали сидеть дома. У нас очень много звонков, и теперь мы с радостью сообщаем гостям, что да, новогодняя ночь будет. И для нас в первую очередь это огромная возможность заработать, ведь столько сидели без денег. Очень хорошо, что в новогоднюю ночь теперь будем работать", - рассказывает владелица.

Редакция ProKazan.ru решила поинтересоваться у горожан, какие планы на Новый год строят они. Как оказалось, большая часть предпочитает праздновать этот день с семьей, а в этом году многие из них также планируют остаться дома из-за ситуации с коронавирусом.

 

Из всего этого можно сделать один неутешительный вывод: сфера общепита оказалась в период пандемии под ударом и вряд ли послабление в одну новогоднюю ночь сможет помочь рестораторам. Кроме того, до Нового года остается еще около трех недель, и в свете такой отрицательной ковидной статистики новые ограничения могут оказаться вполне реальными. 

Если у вас есть интересная история и вы хотите ее рассказать, напишите нам на почту news@prokazan.ru.

Новый год в Казани Праздники Коронавирус Казань Куда пойти?
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комментарии

Горожанин
0
07 декабря 2020
17:59
"Чёрная анархия"---ты порядка мать,
Мы назло Ковиду будем пить-гулять.
Не страшны запреты, однова живём
И толпою дружною праздновать начнём!

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09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
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Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
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