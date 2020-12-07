Наверх

Новости Казани и РТ

12:37, сегодня
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о планах закрытия региона из-за коронавируса
13:58, сегодня
Салют удался: МЧС Татарстана обвиняет ТЦ KazanMall в нарушении пожарной безопасности
13:16, сегодня
В отношении организаторов финансовой пирамиды компании «Финико» возбуждено уголовное дело
10:00, 04.12.2020
Трое держали, а четвертый ”удалял”: чего больше не допустит современная стоматология
13:12, сегодня
Мужчина изнасиловал 10-летнюю племянницу, которая пришла к нему в гости
12:51, сегодня
Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%
12:24, сегодня
В Челнах могут ограничить проведение концертов из-за плохого поведения горожан
11:27, сегодня
Семилетний мальчик в Татарстане погиб в бане
11:10, сегодня
Статистика по заболевшим коронавирусом в Татарстане: за сутки заболели 93 человека
10:51, сегодня
Министр здравоохранения России предложил ограничить поездки между регионами из-за пандемии
10:05, сегодня
Нашли 17-летнего подростка из Челнов, который пропал месяц назад
09:48, сегодня
Из-за строительства метро в Казани изменится дорожное движение
09:13, сегодня
ВТБ профинансировал запуск крупнейшего торгового центра в Татарстане
08:14, сегодня
Иммунолог рассказал о самом массовом симптоме коронавируса
07:34, сегодня
В Казани задержали водителя, который ехал пьяным через весь город
22:42, 06.12.2020
Два месяца в Казани разыскивают пропавшего молодого мужчину
21:58, 06.12.2020
Молодого мужчину в Татарстане искали неделю и нашли мертвым
20:26, 06.12.2020
В лобовом столкновении легковушек в Тукаевском районе пострадали два человека
19:43, 06.12.2020
Одним из последствий коронавируса назвали проблемы с эрекцией
19:11, 06.12.2020
Тамада из Казани хочет судиться с Моргенштерном и телеканалами из-за песни про Путина
17:55, 06.12.2020
Синоптики рассказали, когда закончатся холода в Татарстане
17:34, 06.12.2020
От коронавируса в Татарстане умерли уже 150 человек
14:55, 06.12.2020
Терапевт рассказала, как вылечилась от коронавируса за 500 рублей
13:49, 06.12.2020
Частный дом загорелся сегодня в Казани. Пожар попал на видео
12:27, 06.12.2020
90 случаев COVID-19 выявили в Татарстане за сутки, восемь из них - завозные
11:56, 06.12.2020
Полмиллиарда на строительство школ получит Казань из федерального бюджета
11:01, 06.12.2020
Семь тысяч человек в Елабуге на полдня остались без отопления
10:30, 06.12.2020
На пожаре в Казани пострадал мужчина
09:27, 06.12.2020
«Крайние неудобства»: жители Казани просят организовать новый автобусный маршрут
08:56, 06.12.2020
Мужчина в Татарстане погиб, пытаясь спрятаться от пожара в туалете
19:49, 05.12.2020
Три женщины скончались от коронавируса в Татарстане
19:33, 05.12.2020
Очередная драка произошла в общественном транспорте Казани
18:15, 05.12.2020
Найдена мутация коронавируса, к которой бессильны антитела
17:19, 05.12.2020
Оперштаб Татарстана опубликовал статистику по заболевшим коронавирусом в районах
16:31, 05.12.2020
При пожаре в Татарстане пострадал мужчина
15:18, 05.12.2020
Из-за аномального холода в Татарстане объявили штормовое предупреждение
13:36, 05.12.2020
За нарушение карантина по коронавирусу мужчину публично расстреляли
12:23, 05.12.2020
Президент Татарстана поручил подготовить площадки на свежем воздухе для празднования Нового года
11:31, 05.12.2020
За сутки в Татарстане заболели коронавирусом 88 человек
10:25, 05.12.2020
«Издеваются над нами!»: студенты Казанского института культуры жалуются на ужасные условия в корпусе
08:43, 05.12.2020
Минздрав России прокомментировал повышение цен на ртутные градусники
20:09, 04.12.2020
Итоги дня в Татарстане: выходной 31 декабря, продление школьных каникул, сгоревший автобус
19:53, 04.12.2020
Трезвый Новый год: Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса несовместима с алкоголем
18:45, 04.12.2020
Новый скандал от Агины Алтынбаевой и эротический календарь от завода: итоги дня в Челнах
18:18, 04.12.2020
Президент России назвал искусственный интеллект основой рывка вперед всего человечества
17:53, 04.12.2020
Очередной автобус загорелся в Казани
17:38, 04.12.2020
На проспекте Ибрагимова в Казани нашли труп мужчины
17:31, 04.12.2020
Грудного ребенка выбросили из окна 13 этажа. В преступлении подозревают подругу матери малыша
17:29, 04.12.2020
Гранта, Веста и Киа: опубликован список самых продаваемых машин в ноябре
16:52, 04.12.2020
Суд Москвы отменил приговор фотомодели из Казани и ее сообщнику за кражу 20 млн рублей у депутата
16:26, 04.12.2020
Певица татарской эстрады Гульназ Батталова приняла участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ
16:24, 04.12.2020
Челнинка рассказала о попытке нападения водителя маршрутки на ее мужа
16:15, 04.12.2020
За ноябрь 2020 года в России увеличился спрос на вторичную недвижимость
16:04, 04.12.2020
Билайн Бизнес и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли
16:00, 04.12.2020
ВТБ: жители Поволжья вдвое сократили траты за рубежом в этом году
15:52, 04.12.2020
Автомобилистам рассказали о новой мошеннической схеме со страховкой
15:24, 04.12.2020
Врач КГМУ рассказал об опасности лечения коронавируса антибиотиками
15:02, 04.12.2020
В предстоящие дни в Казани ожидаются морозы до -29 градусов
14:36, 04.12.2020
Девушки разделись для эротического календаря челнинского кранового завода
14:23, 04.12.2020
Карта распространения коронавируса в Татарстане: в каких районах больше всего заболевших
13:49, 04.12.2020
За 2020 год в Татарстане зарегистрировано два случая малярии
13:31, 04.12.2020
Мужчина полгода насиловал 16-летнюю падчерицу и заставлял ее пить алкоголь
13:11, 04.12.2020
Шутки с Гитлером плохи: как баловство 21-летнего студента из Казани обернулось судимостью
13:06, 04.12.2020
Минздрав Татарстана рассказал, кому в первую очередь поставят прививку от коронавируса «Спутник V»
12:35, 04.12.2020
Крупный ТЦ в Казани эвакуировали из-за короткого замыкания
12:29, 04.12.2020
Скандальная челнинка Агина Алтынбаева ногой разбила фару машины, мешавшей ей пройти в поликлинику
12:13, 04.12.2020
Граффити, посвященное умершему от коронавируса фельдшеру, появится на стене дома в Татарстане
12:00, 04.12.2020
Банк «Открытие» продает бывший центральный офис в центре Казани
11:54, 04.12.2020
Вячеслав Моше Кантор считает политику Путина причиной низкого уровня антисемитизма в России
11:37, 04.12.2020
Коронавирусом в Татарстане заболели еще 86 человек
11:13, 04.12.2020
Рабочий из Нижнекамска разбился насмерть, упав с 12-метровой высоты
11:12, 04.12.2020
Роспотребнадзор Татарстана ответил на вопрос о продлении зимних каникул у школьников
11:00, 04.12.2020
Клиенты Tele2 могут оплачивать контент Apple со счета мобильного телефона
10:40, 04.12.2020
Девушка из Казани решила заработать на криптовалюте, но потеряла более 350 тысяч рублей
10:00, 04.12.2020
После смертельного ДТП под Казанью установили фонари
09:50, 04.12.2020
ВТБ и Яндекс Go запускают программу автокредитования
09:32, 04.12.2020
Президент Татарстана объявил 31 декабря 2020 года выходным днем
08:17, 04.12.2020
Врач рассказал о незаметных симптомах коронавируса
07:04, 04.12.2020
На одной из улиц Казани заметили стаю разъяренных собак
20:15, 03.12.2020
Итоги дня в Татарстане: преступления в детсаду, ограничения перед Новым годом, поиск очевидцев ДТП
18:13, 03.12.2020
Мужчина пытался отрубить голову возлюбленной после отказа в интимной близости
17:10, 03.12.2020
Еще один человек упал с высоты в Челнах: несчастный случай произошел на стройке
15:09, 03.12.2020
В Челнах уже месяц ищут пропавшего 17-летнего мальчика
13:20, 03.12.2020
Мужчина изнасиловал девушку-инвалида в лесу
12:24, 03.12.2020
На «КАМАЗе» поблагодарили комика Павла Волю за критику рекламы новой модели грузовика
11:09, 03.12.2020
Челнинец рухнул с пятнадцатого этажа на козырек подъезда
09:15, 03.12.2020
Водитель иномарки сбил мужчину на переходе в Челнах

Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%

07.12.2020, 12:51 0 prokazan.ru
Банк «Открытие» в преддверии новогодних праздников запустил новый сезонный вклад «Зимний» с повышенной процентной ставкой. Разместить средства на вкладе можно под 4,75% на срок 6, либо 12 месяцев. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или не выходя из дома – в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».
 
Еще одним преимуществом новогоднего спецпредложения от «Открытия» является низкий входной порог: получить повышенную ставку можно при сумме вклада от 50 000 руб. Максимальный размер вклада – 15 млн руб. Кроме того, «Открытие» предоставляет вкладчикам возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

«Наше предложение будет интересно тем клиентам, которые в условиях снижающихся ставок хотят зафиксировать выгодные условия по своим сбережениям на будущий год. Учитывая размер минимальной суммы, воспользоваться такой возможностью сможет самый широкий круг клиентов вне зависимости от уровня дохода», - прокомментировал Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

«Открытие» - один из немногих банков, предоставляющих вкладчикам возможность самим решать, когда получать свои проценты, - добавила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». – Например, их можно забрать в момент открытия вклада и потратить на новогодние подарки для близких, либо переложить в другие сберегательные или инвестиционные продукты. Возможность получить проценты в начале срока вклада мы предложили в августе этого года и видим большой интерес к этой услуге со стороны клиентов. Так, с августа по  октябрь 2020 года ежемесячное размещение средств во вклады с выбором этой  опции выросло  почти в 4 раза».

С более подробной информацией о вкладе «Зимний» можно ознакомиться на сайте: https://www.open.ru/deposits_winter

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Певица татарской эстрады Гульназ Батталова приняла участие в шоу «Золото Геленджика» на ТНТ
Билайн Бизнес и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли
Банк «Открытие» продает бывший центральный офис в центре Казани
Проект внедрения сервиса Citrix App Layering в банке «Открытие» стал самым масштабным в России
Телеканал ТНТ покажет сериал «Беспринципные» с Павлом Деревянко, Аглаей Тарасовой и Николаем Фоменко
Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое
Предприниматели могут получить один миллион рублей от банка «Открытие» и Mastercard
«Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей
Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам
Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в октябре увеличилась на 3,4 млрд рублей
BeeInclusion: включенность, разнообразие, жизнь
Сезон 20/21 выдвинул на первые строчки таблиц команды из второго эшелона
ТНТ4 вновь стал лучшим среди российских телеканалов на Promax Asia Awards 2020
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
Актриса сериала ТНТ «Идеальная семья» Софья Лукьянова: моя реальная семья очень похожа на сериальную
Клиенты «Открытия» получили свыше 63 миллионов рублей дохода по стратегии доверительного управления
Почти половина жителей ПФО в 2021 году хочет увеличить доходы, а треть - сменить работу
От почтовых голубей до мессенджеров: как росла скорость общения
Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
09:00, 01.12.2020
Индекс счастья сотрудников и безудержное веселье: каково быть работником казанской пиццерии «Додо»?
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
19:19, 07.11.2020
Врач назвал главные симптомы зараженных коронавирусом во время второй волны
10:19, 07.11.2020
Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020
Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.2020
11-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
11:53, 06.11.2020
В России количество заболевших коронавирусом превысило 20,5 тысяч человек
19:18, 05.11.2020
Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020
Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020
Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020
В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020
Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020
Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020
Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020
Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020
Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться