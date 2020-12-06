Терапевт из Новосибирска рассказала, по какой схеме она лечилась от коронавируса. При этом женщина потратила на препараты менее 500 рублей, пишет ngs.ru.

Людмила Овчинникова заболела, находясь на работе, она почувствовала боль в ногах, температуру и сильную слабость, потом у нее пропало обоняние и открылся сухой кашель, сильно заболело горло. По словам женщины, она лечилась всего несколькими средствами: это раствор натрия хлорида 0,9%, ибупрофен, леденцы от горла, ацетилцистеин от кашля. Всего она потратила на лекарства 469 рублей.

"Никаких «Нобазитов», «Арбидолов», «Ингавиринов», «Полиоксидониев», «Коронавиров» — потому что это бесполезно, неэффективно и небезопасно", - отметила Овчинникова.

Также она пояснила, что коронавирусом заболел и ее супруг, он перенес его с пневмонией, для отслеживания уровня кислорода в крови использовали пульсоксиметр, но антибиотики не пили, так как пневмония вирусная и данный вид препаратов от нее не поможет.

Ранее корреспондент ProKazan.ru посчитал, во сколько обошлось лечение, выписанное терапевтом в Казани - это оказалось дороже в 10 раз.

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