В Казани сегодня днем горел частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

По информации ведомства, около полудня поступило сообщение о возгорании по адресу улица Трудящихся, 27 в поселке Дербышки. К прибытию спасателей чердак одноэтажного кирпичного дома горел по свей площади, люди покинули помещение до приезда огнеборцев.

Под одной крышей были расположены жилой дом, гараж и баня, сообщили в ведомстве. Пожар ликвидировали в 12:30, пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

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