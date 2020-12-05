В соцсетях появилось видео драки в общественном транспорте Казани. Поругались вновь кондуктор и пассажир. На кадрах не совсем понятно, из-за чего повздорили мужчины, они ругались матом, поэтому разобрать причину сложно.
В комментариях под постом пользователи пишут, что первый ругаться начал кондуктор.
«Не умеешь следить за языком, будешь получать»,
«Как же достали эти скандалисты везде , когда они исчезнут уже с лица земли!»,
«Там же кондуктор парня послал и ударил первым ... почему многие принимают сторону кондуктора в комментах?»
«Блин люди вы что какие злые , давайте будем добрее»
«По моему кондуктор пассажира послал еще и ударил потом первый».
Что же произошло на самом деле в транспорте, останется загадкой.
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