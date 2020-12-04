4 декабря на международной онлайн-конференции Владимир Путин назвал развитие искусственного интеллекта основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии». Он считает, что сквозные технологии пропитывают все сферы жизни.
Как пишут «Известия», президент отметил, что в любом случае контролировать машины будут люди. Также по его словам от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями.
При этом Владимир Владимирович рассказал о планах ввести в России автоматическое оказание большинства госуслуг.
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