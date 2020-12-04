В России за год на треть вырос спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Об этом рассказали эксперты «Авито Недвижимости».

Как пишут «Известия», конкретно в ноябре 2020 года интерес к «вторичке»увеличился на 35% по сравнению с тем же периодом 2019 года. «Однушки» стали популярнее на 34%, «двушки» - на 22%. Как считает руководитель направления вторичной недвижимости Руслан Закирьянов, сейчас жители активно ищут новые предложения и готовы дать за них хорошую цену, так как низкие ставки на ипотеку расширяют финансовые возможности.

Также сообщается, что «вторичка» подорожала на 8%(однокомнатные) и 7%(двухкомнатные), новостройки – на 19% и 17% соответственно. В среднем «однушка» в новостройке стоит 3,8 млн рублей, а «вторичка» - 2,2 млн рублей.

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