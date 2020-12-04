Утром, 4 декабря, в Казани эвакуировали ТЦ МЕГА. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

«Сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации поступило в 10:37. Прибывшие сотрудники установили, что на складе торгового центра произошло короткое замыкание без горения», - говорится в сообщении.

До прибытия подразделений из ТЦ эвакуировались 1000 человек.

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