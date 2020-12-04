Банк «Открытие» продает бывший центральный офис в центре Казани

На продажу выставлено здание в Вахитовском районе города площадью более 1,3 тыс. кв. метров.

Банк «Открытие» выставил на продажу четырехэтажное нежилое помещение площадью 1372,1 кв. метра, расположенное по адресу улица Карла Маркса, дом 11/12. Здание включает цоколь, три этажа и мансарду. Площади помещения подключены ко всем городским коммуникациям, оснащены пожарной и охранной сигнализацией. Прилегающая территория благоустроена. Земельный участок, на котором расположено здание, находится в собственности у банка. Площадь участка - 648,96 кв. метра. Само здание – бывший центральный офис банка «Открытие» в Татарстане – находится в 300 метрах от Казанского Кремля. От здания легко добраться до любого района города. Стоимость объекта – 56,7 млн рублей.

Ранее банк «Открытие» перевез центральный офис в новое просторное помещение по адресу ул. Московская, д.11. В связи с реализацией новой стратегии развития бизнеса, банк в последние два года инвестировал значительные средства в IT-системы, переформатирование и развитие офисной сети, в цифровые каналы продаж и обслуживания клиентов. Банк модернизирует сеть продаж и сознательно переводит обслуживание клиентов в дистанционные каналы: через интернет- и мобильный банк, с использованием удаленной идентификации и биометрии, чат-ботов и цифровых платформ. Это способствует повышению качества и удобства обслуживания клиентов, не требуя от них физического посещения офисов. В рамках данной работы «Открытие» переводит как точки продаж, так и свои сервисные подразделения в новые современные помещения, а также продает различные объекты принадлежащей банку недвижимости.

Обременения и задолженности по выставленному на продажу зданию отсутствуют, оформление сделки – договор купли-продажи с непосредственным собственником.

Дополнительная информация по объекту доступна по ссылке https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1372.1_m_1882399860

Информация не является публичной офертой.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.