Актриса Нина Акимова умерла в возрасте 75 лет

3 декабря на сайте Российского академического молодежного театра появилось сообщение о смерти актрисы Нины Акимовой.

Как пишут «Известия», причины смерти артистки не уточняются. По данным других СМИ Акимову нашли мертвой в ее квартире на Мосфильмовской улице, при этом на ее теле были найдены ссадина и гематомы в области глаз.

Нине Акимовой было 75 лет. Она окончила театральное училище им. Щепкина в 1967 году, с 1983 года работала в РАМТе, сыграла много ролей, в том числе в постановках «Капитанская дочка», «Forever».