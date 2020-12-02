Соседка поволжского маньяка рассказала подробности его жизни
Житель Казани Радик Тагиров, которого задержали по подозрению в убийстве 26 женщин, в детстве был спокойным ребенком и никого не обижал. Он в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал.
Спасатели нашли замерзшего в лесу жителя Татарстана
В МЧС поступило сообщение о мужчине, который лежит в лесу, замерз и не может идти. На место происшествия выехали скорая, полиция и спасатели. Мужчину нашли замершим, его отвели в машину, отогрели и отвезли домой.
Зверское преступление, раскрытое спустя 8 лет
В пресс-службе прокуратуры Татарстана рассказали о зверском преступлении, которое произошло 8 лет назад. Мужчина пригласил подвезти до дома знакомую, которая стояла на остановке. По дороге он свернул в лес, попытался изнасиловать пассажирку, но она выпрыгнула из машины, но злоумышленника это не остановило - он решил завершить начатое. Девушка оказала активное сопротивление, тогда он задушил ее и ограбил.
Суд назначил ему наказание.
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