В октябре россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов

По данным «Объединенного кредитного бюро» в октябре банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов – 182 тысячи займов – это на 59% больше, чем в октябре 2019 года.

Как пишут «Известия», лучшую годовую динамику среди 30 регионов с наибольшим количеством выдачи ипотечных кредитов показали Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (+84%), Алтайский край (+80%), Тюменская область (+79%) и Москва (+74%).

«Несмотря на резкое падение ипотечного кредитования во время первой волны коронавируса, за 10 месяцев этого года банки выдали больше ипотечных кредитов, чем за весь 2019 год», — заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Предыдущий рекорд был в сентябре 2020 года — 180 тысяч ипотечных кредитов. Всего за 10 месяцев 2020 года банки выдали 1,24 млн ипотечных кредитов.