С июля по сентябрь 2020 года номинальные доходы россиян выросли в большинстве регионов России. Так считают в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как пишут «Известия», пандемия коронавируса оказала негативное влияние на динамику доходов жителей. Во втором квартале 2020 года реальные доходы снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Но аналитики считают, что доходы населения увеличились в июле-сентябре 2020 по сравнению с апрелем-июнем. Существеннее всего они увеличились в Краснодарском крае до 42,2 тысяч рублей в месяц. На динамику доходов повлияли «коронавирусные» пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. Также эксперты считают, что не стоит рассчитывать на прирост доходов по итогам года.