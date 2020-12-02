Полицейские Татарстана задержали 32-летнего жителя Казани и его 26-летнюю знакомую. Они подозреваются в проведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«Установлено, что молодые люди в течение двух лет производили банковские операции и получали за это вознаграждение в виде комиссионных. Их общий доход за два года составил около 6 млн рублей», - говорится в сообщении.

Полицейские также установили, что злоумышленников не было регистрации и специального разрешения на проведение банковских операций. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было проведено задержание подозреваемых и обыски, в ходе которых были изъяты финансовые документы, 135 банковских карт и 47 печатей различных организаций. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.