22-летняя студентка из Татарстана пыталась провезти в регион экстремисткую книгу

На таможенном контроле в международном аэропорту Казани была задержана 22-летняя жительница Татарстана, которая прилетела рейсом Стамбул – Казань. У нее обнаружили экстремистская книга.

Как сообщила девушка, книгу она купила сама для личных целей. Цель покупки – изучение религии. При этом она не знала, что книга входит в список запрещенной литературы.

На данный момент составлены протоколы об административном правонарушении, теперь ей грозит штраф. С начала года в Татарстан пытались ввести запрещенные материалы три раза.