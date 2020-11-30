Итоги дня в Татарстане: ЧП с инкассатором, угрозы общепиту, аномальные холода

В 11 утра очевидцы сообщили о том, что на улице Краснококшайская водитель инкассаторской машины решил покончить жизнь самоубийством. Его отвезли в больницу, но к вечеру появилась информация, что мужчина не выжил. Следователи проводят проверку.

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, сколько заведений общепита нарушили профилактические меры и пригрозила новыми ограничениями в случае повторных нарушений.

Первая неделя декабря принесет с собой в Татарстан по-настоящему зимнюю погоду. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -20...-25 градусов.