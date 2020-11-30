Врачи назвали инфекцию, которая возникает при тяжелой форме коронавируса

Международные исследователи установили, что у пациентов в реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом находили грибок. Они сделали вывод, что грибковая инфекция идет дополнением у бактериальной.

Как пишут «Известия», пневмония у пациентов чаще всего была вызвана микозом и возникала на фоне снижения иммунитета и приема препаратов, которые назначали при тяжелой форме коронавируса.

По словам профессора кафедр госпитальной терапии Сеченевского университета Сергея Яковлева, сначала у человека развиваются бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками. После этого присоединяются инвазивные микозы.