Создатель бренда «Б.Ю. Александров» скончался от коронавируса

30 ноября на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли сообщили, что умер Борис Александров. Известно, что у него был коронавирус.

Как пишут «Известия», 7 ноября Александров получил положительный тест на коронавирус, а 23 ноября его отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Ранее он перенес рак лимфатических узлов.

Борис Александров был основателем клиники доктора Александрова в Москве и центра похудения в Латвии, при этом компании «Ростагроэкспорт» принадлежат марки «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Советские традиции», «Ностальгия», «Крепыш», «Вкусный день».