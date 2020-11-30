ГИБДД по Казани в ходе рейда обнаружили три автобуса с неисправным рулевым управлением

В ходе рейда сотрудники ГИБДД УМВЛД России по Казани обнаружили три автобуса с неисправным рулевым управлением. На водителей были составлены протоколы об административном правонарушении, автобусы отогнали на спецстоянку.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации АТП, руководством МУП «ПАТП-2» была проведена проверка. К ответственности был привлечен бригадир организации – ответственный за выпуск автобусов с неисправным управлением. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, также к дисциплинарной ответственности был привлечен механик предприятия. Он заплатит штраф 8 тысяч рублей.

Автобусы отремонтировали, сейчас они вышли на маршруты. На данный момент предприятием был усилен контроль за выпуском автобусов на городские маршруты.

Напомним, в выходные в Казани сгорел автобус.