На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, как будут проходить елки и новогодние представления в школах и детских садах.

«В детских садах только по типу групповой изоляции, то есть только в группе, без приглашения родителей. Если это школа, то там допустимо проведение по одной параллели с соблюдением мер профилактики. Мы рекомендуем не водить хороводы, взявшись за руки. Должна быть дистанция и исключить приглашение аниматоров, если это общее место то там антисептики, обработка рук», - рассказала Любовь Авдонина.

Ранее в Минобразования Татарстана заявили, что праздники для детей все-таки будут проводить.