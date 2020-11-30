Смогут ли они подвинуть топ-клубы и завоевать титулы по итогам сезона? Кто готов уже сейчас заменить лидеров?

Трудности сезона 2020/2021

Сезон 2020/2021 проходит для большинства футбольных европейских чемпионатов в экстремальных условиях. Признанные гранды несут громадные потери в очках и постепенно теряют шансы в борьбе за титул чемпиона. Появляется реальная возможность у команд "второго эшелона" завоевать чемпионский титул или выиграть кубок.

Среди трудностей, которые испытывают топ-клубы можно выделить:

- тяжелый календарь;

- финансовые потери;

- сорванная предсезонная подготовка.

Календарь

Футболисты топ-клубов испытывают тяжелейшие нагрузки осенью 2020 года. Европейский календарь спрессован настолько, что футболисты практически три месяца обязаны выходить на футбольное поле каждые три дня.

Матчи национальных команд, еврокубковые баталии, национальные чемпионаты. Футболисты находятся под тяжелейшими физическими и психологическими нагрузками. Растет как снежный ком количество травмированных игроков. Тренеры выпускают вместо звезд на поле глубокий запас или футболистов из U-21. Это моментально сказывается на результатах.

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Финансовые потери

Финансовые результаты деятельности топ-клубов повергли их руководителей в шок. Убытки достигли небывалых размеров. Это немедленно сказалось на трансферной активности команд. Составы не обновлялись, кроме лондонского "Челси". Но "пенсионеры" два года находились под действием бана, поэтому накопили "небольшой" финансовый жирок.

Мадридский "Реал" впервые за долгие годы не провел ни одного трансфера. Команда осталась в прежнем составе, только лидеры постарели еще на один год.

Предсезонка

Лига Чемпионов закончилась в августе, а через несколько дней уже стартовал новый сезон. Игроки не набрали форму.

Вот поэтому на первый план выходят клубы, которые избавлены от необходимости играть в Лиге Чемпионов и не имеют в составе много игроков сборных: "Милан", "Реал Сосьедад" и "Тоттенхэм". Сезон 20/21 для этих клубов - реальный шанс выиграть чемпионский титул.