Осенью следующего года в Казани пройдут игры стран СНГ

В Казани с 4 по 11 сентября пройдут игры стран СНГ. Такое решение принято на заседании совета по физической культуре и спорту СНГ, прошедшем 26 ноября, сообщает пресс-служба Минспорта РФ. Соревнования состоятся в первый раз в истории.

В спортивных играх примут участие государства - члены СНГ. Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа этого года, но из-за пандемии COVID-19 игры были перенесены на сентябрь. Позднее было решено провести игры в 2021 году.

Напомним, что в этому году, несмотря на пандемию коронавируса, в столице Татарстана прошел Казанский марафон.