Итоги дня в Татарстане: ЧП на стройке, суд над директором ПАТП-4, антирекорд по заболевшим ковидом

В Казани 27 ноября днем на стройке по улице Глушко рабочий упал с высоты и погиб.

"Исхаков знал о ситуации": что рассказали свидетели обвинения в суде над директором ПАТП-4 в Казани. Его обвиняют в хищении у предприятия 3,5 миллионов рублей, превышении должностных полномочий и предоставлении работы сотрудникам, которые фактически не появлялись на рабочем месте, а лишь выполняли специальные поручения руководителя.

Новый день - новый рекорд, точнее антирекорд. За сутки в Татарстане зарегистрировали 83 случая заражения коронавирусом, среди заболевших дети, взрослые и пенсионеры. Больше всего заразившихся традиционно в Казани. Кстати, сегодня в России так же новый рекорд - 27 543.