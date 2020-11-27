Какая погода ждет жителей Казани в выходные

28 и 29 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, снег, в отдельных районах возможен гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По данным сервиса Яндекс погода в Казани, 28 ноября, в субботу, ожидается днем -5…-4 градуса, снег, ночью -3…-2 градуса, снег. На дорогах гололедица.

29 ноября, в воскресенье, днем будет -1 градус, ночью -3…-2 градуса, целый день снег.

В начале следующей недели температура опустится. 1 декабря ночью ожидается -12 градусов, при прояснении -17 градусов.