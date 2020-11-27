Казанец представлялся сотрудником Минэкономики и похитил более 1,7 млн рублей

Прокуратура Татарстана поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Установлено, что в 2017-2018 годах подсудимый и группа лиц, представляясь сотрудниками Минэкономики по Татарстану, под предлогом оказания содействия в заключении договоров о предоставлении субсидий, похитил деньги двух предприятий на сумму выше 1,7 млн рублей», - говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.