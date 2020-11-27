В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о санитарных нарушениях в республиканских вузах

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, сколько вузов республики по итогам проверки нарушили санитарные нормы по профилактике коронавируса.

«Было проверено всего 30 вузов и 14 филиалов. Нарушения были выявлены в 14 учреждениях, в отношении администрации будут составлены протоколы и выписаны предписания. И мы будем выходить с перепроверками. Основные нарушения – это отсутствие разметки, санитайзеров, несоблюдение масочного режима студентами (маски на подбородке), а также несвоевременное проведение обработок в помещениях», - сообщила Любовь Геннадьевна.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 83 случая заражения коронавирусом.

Ранее Авдонина проанонсировала проверки в гостиницах и хостелах.