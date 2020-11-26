Депутаты Госсовета Татарстана не одобрили запрет продажи алкоголя на первых этажах домах

В Госсовете Татарстана отклонили законопроект о внесении изменения в закон «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкоголя в Татарстане». Документ предполагал запрет розничной продажи алкоголя на первых этажах в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Депутат Татарстана Ильдар Шамилов, который предложил законопроект, отметил, что сейчас допускается продажа алкоголя в многоквартирных домах, если вход организован не стороны двора. При этом действующий запрет не создает условий для снижения потребления алкоголя.

«Если в домах есть жалобы, то пишите в алкогольную инспекцию, она отзовет лицензию. И все, вопроса нет, и закона не надо никакого. Механизм такой использовать же можно», – подчеркнул председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин предложил создать рабочую группу, которая займется изучением вопроса со всех сторон.