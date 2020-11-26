За два года в Татарстане появится 10 электронных хабов для доставки лекарств

27 ноября в Татарстане запускается первый электронный хаб «Сбер ЕАптеки», с помощью которого можно будет заказывать лекарства на дом. Препараты привезут в течение часа, либо можно прийти в хаб и через кассу купить их.

Также сообщается, что в ассортименте хаба будет около 18 тысяч лекарств.

«Препараты, которые требуют рецепта, человек, может получить с помощью электронного рецепта. Вопрос прорабатывается», - отметила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

При этом планируется открыть 10 подобных хабов. Пять из них будут в Казани, остальные в районах республики. Они появятся к 2022 году.