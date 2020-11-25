ФСБ разгромила ячейку запрещенной террористической группировки в Московском регионе

25 ноября сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Московском регионе, задержав ячейку «Исламского государства» (запрещенная в России группировка).
Как пишут «Известия», одного из участников группы – гражданина стран Центральной Азии во Владимирской области.
«В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы», — говорится в сообщении.
Также участники группировки занимались вовлечением граждан в свои ряды и финансированием терроризма. На данный момент расследование продолжается.
комментарии
Вот, например, Туполев после допроса в этой же самой структуре - добровольно признался что он американский шпион и готовил теракты, Бартини - что итальянский и готовил диверсии, Королев - что английский и готовил покушения на политических деятелей страны, Марк Галлай - что немецкий и занимался вредительством а Поликарпов - что польский и что занимался саботажем.
Вот и эти тоже так же все подпишут "добровольные признания", вот увидите!