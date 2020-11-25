Масочный режим в Татарстане продлится минимум до весны 2021 года

В России постановлением Роспотребнадзора меры профилактики коронавируса продлили до 2022 года. В меры входят и масочный режим. На пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отметила, что в республике масочный режим продлится минимум до весны 2021 года.

«Однозначно мы сохраним масочный режим до конца марта-апреля. Но на сегодня изменения в постановление внесены, действия мер продлено до 1 января 2022 года. Поэтому пока масочный режим сохраняется, весна – 100%, а летом будем смотреть на развитие ситуации», - отметила спикер.

Ранее Любовь Авдонина рассказывала, как пройдут новогодние корпоративы и будут ли действовать какие-либо ограничения в новогоднюю ночь.