Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в «Автоцентре Казань» и сказал, что делать пострадавшим

Роспотребнадзор провел проверку автосалона "Автоцентр. Казань" после обращений казанцев об злоумышленных действиях компании. Как стало известно, на данный момент поступило уже 28 обращений жителей, по всем им проводятся административные расследования.

"По завершенным расследованиям выявлено, что ООО "Артель" (связана с "Автоцентром. Казань" договором о поставке машин - прим. ред.) в отношении потребителей допущены следующие нарушения: включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, не доведение до потребителей необходимой информации, а также обман потребителей", - комментируют в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве были составлены административные протоколы в отношении "Артель", а также их партнеров - ИП Мамедов М., ООО "Основа", ООО "Автоэкспресс". Жителям же, уже столкнувшимся с мошенническими действиями в компании, посоветовали обращаться в суд в соответствии со ст.40 Закона РФ "О защите прав потребителей". При этом само управление может выступить в деле свидетелем.

Более подробную информацию читайте в нашем материале. Также же напомним, что впервые об обмане в "Автоцентре. Казань" стало известно в октябре, когда в редакцию ProKazan.ru обратилась одна из пострадавших.