Итоги дня в Татарстане: миллионы медсестры, дистанционка, новое имя скандального автоцентра «Казань»

Везение, кажется, это про медсестру из Татарстана. Она часто покупает лотерейные билеты, в прошлом году удача повернулась к ней лицом и она выиграла миллион рублей. Но женщина не останавливалась и покупала билеты еще. Когда услышала, что второй раз выиграла миллион не поверила ушам.

Быть или нет быть? Вечный вопрос, который сидит в голове у всех родителей школьников Татарстана, на вопрос коротко и ясно ответил министр образования региона.

После выхода нашего первого материала по этой теме месяц назад нам написали уже стоооолько людей! И все их истории как под копирку: подписание договоров поздней ночью, завышенные цены, отсутствие многих бумаг, навязанные услуги и многое другое... Мы обратились в Роспотребнадзор, и там провели проверку.