В России утвердили изменения в водительских удостоверениях и ПТС

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительских удостоверениях и ПТС. Теперь на удостоверении текст будет на русском, английском и французском.

Как пишут «Известия», в документе перечисляются сведения, которые нужно внести в форму ПТС и свидетельства о регистрации машины, а также в образец ВУ.

При этом в свидетельстве нужно указывать информацию о мощности двигателя машины, а для транспорта, который находится на учете на ограниченный срок, нужно вносить сведения о сроке госрегистрации.