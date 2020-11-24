В городской больнице №18 Казани запустили программу реабилитации детей после коронавируса

В Центральной городской клинической больнице №18 Казани запустили программу реабилитации детей после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Реабилитация включает в себя консультацию врача-физиотерапевта, врача-пульмонолога, педиатра, для определения схемы лечения. А также занятия лечебной физкультурой со специальными дыхательными упражнениями, массаж.

Организм восстанавливается после перенесенного коронавируса несколько месяцев.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 73 случая заражения коронавирусом.