Вице-премьер Голикова заявила об осложненной ситуации с коронавирусом

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой ситуация с коронавирусом осложняется. С начала пандемии в России выявили уже 2,13 млн случаев заражения.

Как пишут «Известия», со ссылкой на Голикову, в 32 регионах России заболеваемость на 100 тысяч населения на данный момент превышает российский уровень. С наступлением осенне-зимнего сезона ситуация с коронавирусом продолжает осложняться.

Также по словам спикера, критичная ситуация с местами в больницах сложилась в 6 регионах России, там коек осталось менее 10%.

«Это Ивановская область (92%), Орловская область (92,7%), Республика Коми (90,6%), Мордовия (92,1%), Республика Крым (93,6%) и город Санкт-Петербург (90,3%)», — уточнила Голикова.